KPSS PUAN HESAPLAMA YÖNTEMİ! 2022 KPSS puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

KPSS puan hesaplama işlemleri, bugün düzenlenen KPSS alan bilgisi sınavı oturumlarının ardından gündemdeki yerini aldı. Doğru yanlış sayılarını hesaplamak ve KPSS puanı ile ilgili tahmini bir sonuç elde etmek isteyen memur adayları, ''KPSS puan hesaplama nasıl yapılır, kaç net gerekir?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, 70 - 80 - 90 puan almak için kaç net gerekir? 2022 KPSS kılavuzunda puan hesaplama ile ilgili formüllere yer verildi. İşte, netlere göre KPSS puan hesaplama formülü!

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

2022 Lisans KPSS puan hesaplama yöntemi ve tüm detaylar şöyle;