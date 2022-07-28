Haberler Yaşam Haberleri KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgula: ÖSYM ile 2022 KPSS Lisans Alan Bilgisi giriş belgesi yayınlandı!
Giriş Tarihi: 28.7.2022 20:43

KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgula: ÖSYM ile 2022 KPSS Lisans Alan Bilgisi giriş belgesi yayınlandı!

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na geri sayım sürerken KPSS sınav giriş belgesi sorgulanıyor. Adayların sınavlarını hangi merkezlerde olacağı ise ÖSYM’nin yaptığı açıklama sonrasında netleşti. Lisans sınavına girilecek yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğreniliyor. İşte KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgulama ekranı

KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgula: ÖSYM ile 2022 KPSS Lisans Alan Bilgisi giriş belgesi yayınlandı!

ÖSYM tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans sınavlarına sayılı günler kala sınav giriş belgesi ve sınav giriş yerleri erişime açıldı. Geçtiğimiz günlerde KPSS sınav yerleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulanıyor. İşte ÖSYM ile KPSS Lisans Alan Bilgisi giriş belgesi sorgulama ekranı 2022

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI!

ÖSYM tarafından son dakika duyurulan habere göre Genel Kültür Genel Yetenek ardından KPSS lisans alan bilgisi sınav yerleri belli oldu.

KPSS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

ADAYLARA ÖSYM'DEN UYARI

Adaylar, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu için saat 10.00, eğitim bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS LİSANS SINAVI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra bina ve salonlara aday alınmayacak. 10:15'te başlayacak olan Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 130 dakika sürecek. 12:25'te sona erecek sınavın ardından 2 saatlik aranın ardından adaylar 14:45'te Eğitim Bilimleri sınavına girecek. 14:30'dan sonra yine bina ve salonlara adaylar alınmayacak.

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KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgula: ÖSYM ile 2022 KPSS Lisans Alan Bilgisi giriş belgesi yayınlandı!
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