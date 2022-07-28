KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgula: ÖSYM ile 2022 KPSS Lisans Alan Bilgisi giriş belgesi yayınlandı!

ADAYLARA ÖSYM'DEN UYARI

Adaylar, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu için saat 10.00, eğitim bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS LİSANS SINAVI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra bina ve salonlara aday alınmayacak. 10:15'te başlayacak olan Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 130 dakika sürecek. 12:25'te sona erecek sınavın ardından 2 saatlik aranın ardından adaylar 14:45'te Eğitim Bilimleri sınavına girecek. 14:30'dan sonra yine bina ve salonlara adaylar alınmayacak.