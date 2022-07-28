KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgula: ÖSYM ile 2022 KPSS Lisans Alan Bilgisi giriş belgesi yayınlandı!

ÖSYM tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans sınavlarına sayılı günler kala sınav giriş belgesi ve sınav giriş yerleri erişime açıldı. Geçtiğimiz günlerde KPSS sınav yerleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulanıyor. İşte ÖSYM ile KPSS Lisans Alan Bilgisi giriş belgesi sorgulama ekranı 2022
ÖSYM tarafından son dakika duyurulan habere göre Genel Kültür Genel Yetenek ardından KPSS lisans alan bilgisi sınav yerleri belli oldu.
Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.
Adaylar, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu için saat 10.00, eğitim bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra bina ve salonlara aday alınmayacak. 10:15'te başlayacak olan Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 130 dakika sürecek. 12:25'te sona erecek sınavın ardından 2 saatlik aranın ardından adaylar 14:45'te Eğitim Bilimleri sınavına girecek. 14:30'dan sonra yine bina ve salonlara adaylar alınmayacak.