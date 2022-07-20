Haberler Yaşam Haberleri KPSS sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama - öğrenme ekranı! KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 20.7.2022 09:14

KPSS sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama - öğrenme ekranı! KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

KPSS sınav giriş belgesi yerleri için açıklama bekleniyor. 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek sınava geri sayım sürerken kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edebilmek üzere bu sınava katılım sağlayamaya hazırlanan adaylar, sınava girecekleri yeri bu belge sayesinde öğreniyor. Hal böyleyken “2022 KPSS sınav giriş belgesi ve yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?” soruları yanıt arıyor. Belgelerin bu birkaç gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. İşte ÖSYM AİS ekranı ile KPSS sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı...

KPSS sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama - öğrenme ekranı! KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

KPSS sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı son günlerde binlerce aday tarafından ziyaret edilmeye devam ediyor. Sınava oldukça kısa bir süre kala gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Öte yandan "2022 KPSS sınav giriş belgesi ve yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları da yanıt aramaya devam ediyor. İşte KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı ve tüm gelişmeler...

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav yerlerini ve sınava giriş belgelerini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlıyor. Buna göre; ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisini de Temmuz ayının son haftası itibarıyla yayımlaması bekleniyor.

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS sınav giriş belgesi, sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor. Sınav ise 31 Temmuz'da yapılacak. Buna göre, sınav yerlerinin 21 Temmuz'da erişime sunulması bekleniyor. Resmi açıklama ise henüz gelmedi.

2022 KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS OTURUM TARİHLERİ

KPSS lisans oturumu, genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

2022 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

Bu sene KPSS lisans sınavı 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları da 2 Eylül 2022 tarihinde duyurulacak.

KPSS Alan Bilgisi 6 - 7 Ağustos tarihlerinde, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 14 Ağustos tarihinde yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS SINAV TARİHLERİ

ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da uygulanacak.

KPSS Önlisans başvuruları 3 - 15 Ağustos arasında alınacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.

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KPSS sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama - öğrenme ekranı! KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?
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