KPSS sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı son günlerde binlerce aday tarafından ziyaret edilmeye devam ediyor. Sınava oldukça kısa bir süre kala gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Öte yandan "2022 KPSS sınav giriş belgesi ve yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları da yanıt aramaya devam ediyor. İşte KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı ve tüm gelişmeler...