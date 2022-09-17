KPSS sınav görevli ücreti ne kadar? KPSS görevli (gözetmen) ücreti ne zaman yatacak, hangi tarihte?

KPSS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev alan gözetmenler için ödenecek ücretler çok geçmeden hesaplara yatırılıyor.

GÜNCEL ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ:

Gözetmen: 210 TL

Yedek Gözetmen: 200 TL

Salon Başkanı: 250 TL

ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavlarda gözetmen olarak görev alacak öğretmenler için ödenecek tutarlarda güncelleme yapıldı. Yapılan zammın ardından yeni ücretlerin ne kadar olduğu 2022 KPSS sınavlarının başlamasıyla birlikte gündeme geldi.