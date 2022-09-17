Haberler Yaşam Haberleri KPSS sınav görevli ücreti ne kadar? KPSS görevli (gözetmen) ücreti ne zaman yatacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 17.9.2022 16:40

KPSS sınav görevli ücreti ne kadar? KPSS görevli (gözetmen) ücreti ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Kamu Personeli Seçme Sınavı için KPSS sınav görevli ücreti aratılan trend başlıklara girdi. KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu 18 Eylül tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. ÖSYM tarafından yapılan sınav tarih güncellemesinin ardından gözetmen ücretlerinin ne kadar olduğunu ve ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Peki KPSS gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? KPSS salon görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek?

KPSS sınav görevli ücreti ne kadar? KPSS görevli gözetmen ücreti ne zaman yatacak, hangi tarihte?

ÖSYM tarafından KPSS görevli ücreti sınav anında salonda görevde bulunanlar için yatırılıyor. Eylül ayında gerçekleştirilecek sınav öncesinde görevli başvurular yapıldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara ilişkin görevli ücretleri, sınav bitiminin ardından çok geçmeden ödenirken, 2022 KPSS'de görevli olacak öğretmenler ücretin ödeneceği tarihi araştırmaya başladı. Peki KPSS sınav görevli ücreti ne kadar? KPSS görevli (gözetmen) ücreti ne zaman yatacak, hangi tarihte?

KPSS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev alan gözetmenler için ödenecek ücretler çok geçmeden hesaplara yatırılıyor.

GÜNCEL ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ:

Gözetmen: 210 TL

Yedek Gözetmen: 200 TL

Salon Başkanı: 250 TL

ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavlarda gözetmen olarak görev alacak öğretmenler için ödenecek tutarlarda güncelleme yapıldı. Yapılan zammın ardından yeni ücretlerin ne kadar olduğu 2022 KPSS sınavlarının başlamasıyla birlikte gündeme geldi.

SINAV GÖREVLİSİ BRÜT ÜCRETLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE:

ÖSYM (Tavan Ücret) - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL

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KPSS sınav görevli ücreti ne kadar? KPSS görevli (gözetmen) ücreti ne zaman yatacak, hangi tarihte?
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