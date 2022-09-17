ÖSYM tarafından KPSS görevli ücreti sınav anında salonda görevde bulunanlar için yatırılıyor. Eylül ayında gerçekleştirilecek sınav öncesinde görevli başvurular yapıldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara ilişkin görevli ücretleri, sınav bitiminin ardından çok geçmeden ödenirken, 2022 KPSS'de görevli olacak öğretmenler ücretin ödeneceği tarihi araştırmaya başladı. Peki KPSS sınav görevli ücreti ne kadar? KPSS görevli (gözetmen) ücreti ne zaman yatacak, hangi tarihte?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev alan gözetmenler için ödenecek ücretler çok geçmeden hesaplara yatırılıyor.
Gözetmen: 210 TL
Yedek Gözetmen: 200 TL
Salon Başkanı: 250 TL
ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavlarda gözetmen olarak görev alacak öğretmenler için ödenecek tutarlarda güncelleme yapıldı. Yapılan zammın ardından yeni ücretlerin ne kadar olduğu 2022 KPSS sınavlarının başlamasıyla birlikte gündeme geldi.
ÖSYM (Tavan Ücret) - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL