Haberler Yaşam Haberleri KPSS sınav sonuçları için tarih belli oldu! 2022 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?
Giriş Tarihi: 31.7.2022 11:04

KPSS sınav sonuçları için tarih belli oldu! 2022 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?

Bugün düzenlenen KPSS lisans sınavı ile beraber adaylar sonuç tarihi için de araştırmalarına başladı. Ölçme seçme ve yerleştirme merkezi daha önce konuya ilişkin tarihi duyurmuştu. Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarına katılım sağlayan vatandaşlar bu noktada “KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 KPSS sınav sonuçları için verilen tarih ve detaylar...

KPSS sınav sonuçları için tarih belli oldu! 2022 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?

KPSS sınav sonuçları için tarih ÖSYM tarafından duyuruldu. Lisans düzeyinde uygulanacak olan sınava katılım sağlayan adaylar gözünü "KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?" sorularının yanıtına çevrildi. Bilindiği üzere sınava devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet vermek isteyen binlerce adaylar katılım sağlayacak. İşte KPSS lisans sonuç tarihi ve heyecan dolu sınava ilişkin tüm detaylar...

KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

KPSS lisans oturumu Genel Yetenek – Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi ile 31 Temmuz 2022 Pazar günü (yarın) başlayacak.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda:

Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu için saat 10.00

Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra adayların sınav salonlarına alınmayacağı bildirildi.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları (Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri) 2 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS LİSANS KAÇ DAKİKA – KAÇ SORU?

Genel Yetenek – Genel Kültür Oturumu:

Başlangıç: 10.15

Bitiş: 12.25

Sınav Süresi: 130 dakika

Soru Sayısı: 120 soru

Eğitim Bilimleri Oturumu:

Başlangıç: 14.45

Bitiş: 16.25

Sınav Süresi: 100 dakika

Soru Sayısı: 80 soru

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KPSS sınav sonuçları için tarih belli oldu! 2022 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?
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