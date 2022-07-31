KPSS sınav sonuçları için tarih ÖSYM tarafından duyuruldu. Lisans düzeyinde uygulanacak olan sınava katılım sağlayan adaylar gözünü "KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?" sorularının yanıtına çevrildi. Bilindiği üzere sınava devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet vermek isteyen binlerce adaylar katılım sağlayacak. İşte KPSS lisans sonuç tarihi ve heyecan dolu sınava ilişkin tüm detaylar...