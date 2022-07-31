KPSS sınav sonuçları için tarih ÖSYM tarafından duyuruldu. Lisans düzeyinde uygulanacak olan sınava katılım sağlayan adaylar gözünü "KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?" sorularının yanıtına çevrildi. Bilindiği üzere sınava devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet vermek isteyen binlerce adaylar katılım sağlayacak. İşte KPSS lisans sonuç tarihi ve heyecan dolu sınava ilişkin tüm detaylar...
KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
KPSS lisans oturumu Genel Yetenek – Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi ile 31 Temmuz 2022 Pazar günü (yarın) başlayacak.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda:
Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu için saat 10.00
Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra adayların sınav salonlarına alınmayacağı bildirildi.