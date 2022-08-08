KPSS sınav tarihleri: ÖSYM 2022 KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, önlisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman bitiyor?

KPSS başvuru ve sınav tarihleri, son günlerde milyonların yakından ilgilendiği konu oluyor. ÖSYM'nin iki yılda bir düzenlediği KPSS Ortaöğretim oturumu için geri sayım başlarken önlisans başvuruları devam ediyor. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim olmak üzere 3 oturumda düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınav takvimi yakın zamanda duyurulacak. Peki KPSS sınav tarihleri ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, KPSS önlisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM ile 2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri
ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvime göre; KPSS Ön lisans başvuruları, 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. Sınav ise 6 Kasım tarihinde merkezi olarak yapılacak.
ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayacak ve 13 Eylül tarihine kadar sürecek. KPSS Ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım'da yapılacak.
KPSS ön lisans 2020 oturumunda ön lisans başvuru ücreti 80 TL, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi.
ÖSYM'nin açıklamasına göre, 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
Yeni görevine gelir gelmez ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy çalışmalara başladı ve KPSS sınav tarihi hakkında şu açıklamayı yaptı:
Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır.
Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız, tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı sunmaktır. Ortaya çıkan eksiklikleri ve aksaklıkları, açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmak ve gereken tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle, ÖSYM'nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."