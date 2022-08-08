KPSS sınav tarihleri: ÖSYM 2022 KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, önlisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman bitiyor?

2022 KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre, 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yeni görevine gelir gelmez ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy çalışmalara başladı ve KPSS sınav tarihi hakkında şu açıklamayı yaptı:

Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır.

Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız, tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı sunmaktır. Ortaya çıkan eksiklikleri ve aksaklıkları, açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmak ve gereken tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle, ÖSYM'nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."