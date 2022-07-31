Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan KPSS sınavı soruları ve cevapları, oturumların sona ermesiyle beraber adayların gündemine geliyor. Vatandaşlar cevap anahtarı ve kitapçığı ile beraber alacakları puanları aşağı yukarı hesaplayabilme fırsatı yakalıyor. Bu noktada ise "KPSS sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı, soru kitapçığı ile cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM genellikle 1-2 gün içerisinde soruları adaylarla paylaşıyor. İşte 2022 KPSS sınavı soru ve cevapları…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans alan bilgisi, genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları henüz yayınlanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve ilk oturum 31 Temmuz'da düzenlenecek. Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak.
Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre tanınacak.
Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Tek oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika verilecek.