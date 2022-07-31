Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan KPSS sınavı soruları ve cevapları, oturumların sona ermesiyle beraber adayların gündemine geliyor. Vatandaşlar cevap anahtarı ve kitapçığı ile beraber alacakları puanları aşağı yukarı hesaplayabilme fırsatı yakalıyor. Bu noktada ise "KPSS sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı, soru kitapçığı ile cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM genellikle 1-2 gün içerisinde soruları adaylarla paylaşıyor. İşte 2022 KPSS sınavı soru ve cevapları…