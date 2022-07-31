Haberler Yaşam Haberleri KPSS sınavı soruları cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı | ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 31.7.2022 09:36

KPSS sınavı soruları cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı | ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

ÖSYM ile KPSS Lisans oturumları bugün gerçekleşirken sınava ilişkin soru ve cevapları araştırmaları hız kazandı. Sınava katılım sağlayan adaylar oturumların sona ermesiyle beraber gerek puan hesaplaması yapmak gerekse soruları yeniden incelemek üzere cevap anahtarı ve kitapçığı açıklamasını bekleyişe geçti. Bu noktada ise "KPSS Lisans sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı, soru kitapçığı ile cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. ÖSYM'nin kısa süre içerisinde kitapçıkları erişime açması bekleniyor. Peki, KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar…

KPSS sınavı soruları cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı | ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan KPSS sınavı soruları ve cevapları, oturumların sona ermesiyle beraber adayların gündemine geliyor. Vatandaşlar cevap anahtarı ve kitapçığı ile beraber alacakları puanları aşağı yukarı hesaplayabilme fırsatı yakalıyor. Bu noktada ise "KPSS sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı, soru kitapçığı ile cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM genellikle 1-2 gün içerisinde soruları adaylarla paylaşıyor. İşte 2022 KPSS sınavı soru ve cevapları…

KPSS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans alan bilgisi, genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları henüz yayınlanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

KPSS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat: 10.15'te ve 130 dakika sürecek. Eğitim Bilimleri ise 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat: 14.45'te ve 100 dakika sürecek

KPSS kaç dakika sürecek? KPSS ne kadar sürecek ve kaçta bitecek? KPSS sınavı saat kaçta başladı ve bitiyor?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve ilk oturum 31 Temmuz'da düzenlenecek. Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak.

Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre tanınacak.

Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte KPSS sınav süresi, GY-GK başlangıç ve bitiş saati!

KPSS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Tek oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika verilecek.

KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik

KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS sınavı soruları cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı | ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA