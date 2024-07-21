KPSS sınavlarının ikinci oturumu yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi'nin hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu dün tamamlandı. Saat 14.45'te başlayan KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ikinci oturumunda adaylara çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi. Alan Bilgisi'nin işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumu ise bugün yapılacak. Sonuçlar, 23 Ağustos'ta açıklanacak.