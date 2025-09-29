KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 A Grubu KPSS Alan Bilgisi sonuç tarihi için ÖSYM’den açıklama!

SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr

adresinden veya ÖSYM mobil uygulamalarından görüntüleyebilirler. Sonuç belgesi basılmayacak ve posta yoluyla adaylara gönderilmeyecektir. İnternet üzerinde ilan edilen sonuçlarda adayların testlerdeki doğru-yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

İnternet sayfasında yayımlanan sonuç bilgileri adaylar için resmî tebliğ niteliği taşır. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgileri değişen adayların, daha önce aldıkları sınav/yerleştirme sonuçları bu değişikliklere göre güncellenmez.