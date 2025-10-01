KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS lisans sınavı sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu!

Bu yıl 7 ve 13-14 Eylül tarihlerinde KPSS'ye giren adaylar, sınav sonrası en çok sonuç açıklama tarihini ve sonuçları nasıl sorgulayacaklarını araştırıyor. Adaylar, "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl erişilir?" sorularına yanıt arıyordu. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 2025 yılı A grubu lisans sınav sonuçlarının resmi olarak ilan edileceği gün belli oldu.