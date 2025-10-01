Haberler Yaşam Haberleri KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS lisans sınavı sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu!
Giriş Tarihi: 1.10.2025 16:17

2025 KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı milyonlarca aday tarafından merak ediliyor. ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi belli oldu. Kamuda memur olmak isteyen adayların tercih ettiği sınav geride kalırken gözler sonuç ekranında. Peki, A grubu KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Bu yıl 7 ve 13-14 Eylül tarihlerinde KPSS'ye giren adaylar, sınav sonrası en çok sonuç açıklama tarihini ve sonuçları nasıl sorgulayacaklarını araştırıyor. Adaylar, "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl erişilir?" sorularına yanıt arıyordu. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 2025 yılı A grubu lisans sınav sonuçlarının resmi olarak ilan edileceği gün belli oldu.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


A grubu 2025 KPSS Lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları ÖSYM takvimine göre 10 Ekim 2025 tarihinde ilan edilecek.

KPSS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar KPSS sonuçlarını ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.

Sonuç sorgulama ekranında;

Genel Yetenek & Genel Kültür netleri

Alan Bilgisi netleri

Test bazlı doğru-yanlış sayıları

KPSS puan türleri bilgileri adayların erişimine açılacak.

