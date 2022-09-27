KPSS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapılacak. Söz konusu sınava katılım gösteren adaylar için ise KPSS sonuçları hakkında aramalar yapılmaya başlandı. ÖSYM 2022 takvimine göre; KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları ÖSYM sorgula ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuzda yapılan oturumların iptal edilmesinin ardından KPSS alan bilgisi sınavları 24-25 Eylül tarihlerinde yapıldı. Yayımlanan yeni KPSS sınav takvimi sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; KPSS alan bilgisi sınavının sonuçları 21 Ekim tarihinde açıklanacak.
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir.