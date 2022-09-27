Haberler Yaşam Haberleri KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları ÖSYM sorgula ekranı
Giriş Tarihi: 27.9.2022 14:06

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları ÖSYM sorgula ekranı

ÖSYM tarafından KPSS sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu. Ertelenen Kamu Personeli Seçme Sınavı 26-27 Eylül tarihinde üç oturum şeklinde düzenlendi. Kısa sürede KPSS soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Şimdi ise gözler KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte ve kaç günde açıklanır sorusunun yanıtına çevrildi. İşte KPSS lisans sınav sonuçları ile ilgili son durum

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları ÖSYM sorgula ekranı

KPSS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapılacak. Söz konusu sınava katılım gösteren adaylar için ise KPSS sonuçları hakkında aramalar yapılmaya başlandı. ÖSYM 2022 takvimine göre; KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları ÖSYM sorgula ekranı

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuzda yapılan oturumların iptal edilmesinin ardından KPSS alan bilgisi sınavları 24-25 Eylül tarihlerinde yapıldı. Yayımlanan yeni KPSS sınav takvimi sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS alan bilgisi sınavının sonuçları 21 Ekim tarihinde açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir.

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

KPSS sonuç tarihleri ÖSYM takviminde belirtilmişti. Ancak önceki sınav ve sonuç tarihlerine bakıldığında erken açıkla ihtimali de söz konusu. Henüz tarihlerin erkene alınmasıyla ilgili resmi bir duyuru gelmedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları ÖSYM sorgula ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA