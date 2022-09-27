KPSS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapılacak. Söz konusu sınava katılım gösteren adaylar için ise KPSS sonuçları hakkında aramalar yapılmaya başlandı. ÖSYM 2022 takvimine göre; KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları ÖSYM sorgula ekranı