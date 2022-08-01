KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı, KPSS soruları ve cevapları tamamı açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. ÖSYM geçtiğimiz günlerde KPSS soruları için tarih vermişti. KPSS 2022 lisans soruları, Genel Kültür Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi sınavlarına katılan adayların erişimine açıldı. Yüzde 10'luk kısım herkese açık olarak tamamı ise sınava katılan adayların erişimine açık olarak yayınlandı. İşte ÖSYM ile KPSS soru ve cevap anahtarı ile KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı indir