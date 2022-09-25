KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM ile 2022 KPSS alan sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

KPSS soruları ve cevapları sınava giren binlerce adayın gündeminde yer alıyor. ÖSYM genellikle düzenlediği sınavlara ilişkin soru ve cevap anahtarı kitapçıklarını 1-2 gün içerisinde erişime açıyor. Böylelikle adaylar sınav sonuçları açıklanmadan önce sorulara ve cevaplara bakarak notlarını aşağı yukarı tahmin etmek istiyor. Peki KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı, PDF tamamı açıklandı mı? 2022 KPSS alan sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?
KPSS soruları ve cevapları açıklanmadı. Bugün gerçekleşen KPSS alan bilgisi sınavı soruları ve cevapları ise daha çok araştırılacak. Çünkü alan sınavının son günü. Sınav soruları ve cevapları genellikle 1 veya 2 gün içinde adaylarla paylaşılıyor.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 10.15'te başladı.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 14.45'te başlayacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 25 Eylül 2022 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
2022 KPSS alan sınavı soruları ve cevapları için resmi tarih henüz belli olmadı.
KPSS alan sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarının ÖSYM tarafından sınavdan birkaç saat sonra veya birkaç gün sonra erişime açılması bekleniyor. KPSS alan sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
24-25 Eylül 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları adayların erişimine açılınca ÖSYM duyuracak.
ÖSYM sınav takvimine göre; 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde uygulanacak olan KPSS Lisans alan bilgisi sınavlarının sonucu, 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açılacak.