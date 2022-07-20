KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS: KPSS 2022/ 1 yerleştirme ve tercih sonuçları nerden ve nasıl öğrenilir?

KPSS 2022/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

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