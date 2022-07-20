Haberler Yaşam Haberleri KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS: KPSS 2022/ 1 yerleştirme ve tercih sonuçları nerden ve nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 20.7.2022 19:08

KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS: KPSS 2022/ 1 yerleştirme ve tercih sonuçları nerden ve nasıl öğrenilir?

ÖSYM AİS üzerinden KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı kolaylıkla ulaşılabiliyor. Binlerce aday KPSS 2022 sınavına girerek kamuda istihdam edilmeyi bekliyorlardı. 7 Temmuzda biten tercihlerin sonuçları açıklandı. Adaylar ÖSYM resmi sitesinden kolaylıkla KPSS yerleştirme sonuçları ve daha fazlasını öğrenebiliyor. ÖSYM başkanlığının Twitter hesabından paylaşılan duyuruda; "KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" sözlerine yer verdi. Peki, KPSS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS: KPSS 2022/ 1 yerleştirme ve tercih sonuçları nerden ve nasıl öğrenilir?

KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları sorgulama işlemleri sonuc.osym.gov.tr üzerinden başladı. "KPSS 2022/1 tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir" sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. KPSS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ile 7 Temmuzda biten tercihlerin sonucu öğrenilebiliyor. İşte KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

KPSS 2022/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM başkanlığının Twitter hesabından paylaşılan duyuruda;

"KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" denildi.

KPSS 2022/1 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2022/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

ÖSYM AİS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS: KPSS 2022/ 1 yerleştirme ve tercih sonuçları nerden ve nasıl öğrenilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA