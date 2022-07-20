KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS: KPSS 2022/ 1 yerleştirme ve tercih sonuçları nerden ve nasıl öğrenilir?

KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları sorgulama işlemleri sonuc.osym.gov.tr üzerinden başladı. "KPSS 2022/1 tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir" sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. KPSS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ile 7 Temmuzda biten tercihlerin sonucu öğrenilebiliyor. İşte KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı!
KPSS 2022/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM başkanlığının Twitter hesabından paylaşılan duyuruda;
"KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" denildi.
KPSS 2022/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
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