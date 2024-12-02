KPSS tercih takvimi 2024-2025: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

KPSS tercih tarihleri ÖSYM üzerinden sorgulanıyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarını ayrı ayrı araştırdığı personel alımları gündemde. Son olarak Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı tercihlerini AİS üzerinden almaya başladı. Peki; 2024 KPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?