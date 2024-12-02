KPSS tercih takvimi 2024-2025: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

KPSS tercih tarihleri ÖSYM üzerinden sorgulanıyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarını ayrı ayrı araştırdığı personel alımları gündemde. Son olarak Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı tercihlerini AİS üzerinden almaya başladı. Peki; 2024 KPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
KPSS-2024/7 TERCİHLERİ BAŞLADI!
Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonları için alınacak tercih başvuruları başladı. Adaylar tercihlerini, 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 3 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları için ayrı ayrı alınan tercih başvuruları son gününde.
Aranan genel ve özel şartlara aşağıdaki KPSS-2024/7 tercih kılavuzu üzerinden ulaşabilirsiniz:
KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercihleri kamu kurumlarının yayımlayacağı personel alımlarına göre alınıyor. KPSS tercih takvimi ÖSYM AİS üzerinden takip ediliyor.
KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
KPSS tercihleri ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzlarda belirtildiği tarihlerde ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleşiyor.