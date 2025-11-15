KPSS/2 MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ BEKLENİYOR 2025-2026: KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı?

Memur olma hayali kuran adaylar, KPSS 2025/2 merkezi atama sürecini ve tercih tarihlerini merak ediyor. KPSS'ye giren ve atama bekleyen adaylar, hangi branşlarda kaç kişilik kadro açılacağını araştırıyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ile adaylar, kendilerine uygun pozisyonları görebilecek ve başvurularını gerçekleştirebilecek. İşte KPSS 2025/2 merkezi atama süreci ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar…