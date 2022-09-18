KPSS’ye geç kalan bazı adayları polis ekipleri okullarına yetiştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"KPSS'ye giren adaylarımız için teyakkuzdaydık. Nüfus müdürlüklerimizce 07.00-15.00 saatleri arası 2 bin 466 adayın kimlik kartı başvurusu alındı. 6 bin 725 ekip aracı 1949 motosikletli polis ekibimiz sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdi. Tüm ekiplerimize teşekkürler."
KPSS'ye giren adaylarımız için teyakkuzdaydık👍— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 18, 2022
🏫Nüfus Müdürlüklerimiz
07.00-15.00 saatleri arası
2.466 adayın kimlik kartı başvurusu alındı
🚔6725 ekip aracı
🏍️1949 Motorsikletli Polis ekibimiz sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdiler.
Tüm ekiplerimize teşekkürler👏 pic.twitter.com/Qtzq62e46l