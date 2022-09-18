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Giriş Tarihi: 18.9.2022 18:20

KPSS'ye geç kalan bazı adayları polis ekipleri okullarına yetiştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 bin 725 ekip aracı ve 1949 motosikletli polis ekibinin sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdiğini bildirdi.

AA
KPSS’ye geç kalan bazı adayları polis ekipleri okullarına yetiştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"KPSS'ye giren adaylarımız için teyakkuzdaydık. Nüfus müdürlüklerimizce 07.00-15.00 saatleri arası 2 bin 466 adayın kimlik kartı başvurusu alındı. 6 bin 725 ekip aracı 1949 motosikletli polis ekibimiz sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdi. Tüm ekiplerimize teşekkürler."

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KPSS'ye geç kalan bazı adayları polis ekipleri okullarına yetiştirdi
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