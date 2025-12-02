Haberler Yaşam Haberleri Kral Kaybederse final tarihi: Star TV ile Kral Kaybederse ne zaman final yapacak?
Giriş Tarihi: 2.12.2025 22:54

Star TV'nin Salı akşamları yayımlanan dizisi Kral Kaybederse, ekran macerasını sonlandırmaya hazırlanıyor. Yayınlanan son fragmanlarda yer alan "Son İki Bölüm" ibaresi, dizinin final tarihini kesinleştirdi. Kenan Baran'ın hırslı hikayesi, dramatik bir sonla noktalanıyor. Peki, Kral Kaybederse ne zaman final yapacak? İşte büyük finalin tarihi:

Star TV'nin entrika ve ihtiras dolu yapımı Kral Kaybederse, 29. bölümüyle izleyicileri büyük bir yıkımın eşiğine getirirken, dizinin final tarihi de resmileşti. Yayımlanan fragmandaki kesin ibare, finalin çok yakın olduğunu gösteriyor. Hikayenin doruk noktasına ulaştığı bu kritik haftaların ardından, Kral Kaybederse'nin ekranlara ne zaman veda edeceği merak konusu oldu.

KRAL KAYBEDERSE FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?

Kral Kaybederse fragmanında yer alan ifadeye göre diziden geriye sadece 1 bölüm kaldı. Buna göre dizi gelecek hafta final yapacak ve hikayesini noktalayacak.

Buna göre Kral Kaybederse 9 Aralık Salı günü yayın hayatına son verecek. Final öncesi fragman dizi takipçilerinin gündeminde.

KRAL KAYBEDERSE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kenan, boşanmanın hemen ardından gelen haciz kararıyla hayatının en sarsıcı dönemine girer. Evinden ofisine kadar her şeye el konurken, arkadaşlarının desteğiyle daha mütevazı bir eve taşınır. Kontrolün tamamen elinden kaydığını hisseden Kenan, geceleri kabuslarla uyanır, titreme nöbetleri geçirir ve sonunda Dr. Gülser'e giderek çocukluk travmalarıyla ve iflasın ağırlığıyla yüzleşir.

Bu dönemde yeniden ilaç tedavisine başlayan Kenan'ın hayatına Semra adında sürpriz bir kadın girer. Semra'nın sınır tanımayan tavırları, Kenan'ın arkadaşlarında şüphe uyandırırken, Kenan ise çöküşün ortasında bu beklenmedik yakınlığa kapılır. Öte yandan, Fadi yeni evine yerleşir; düzen kurmaya ve işine yeniden sarılmaya çalışarak yeni hayatına merhaba der.

