Kraliçe 2. Elizabeth cenaze töreni ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2. Elizabeth nereye gömülecek?

Kraliçe 2. Elizabeth cenaze töreni ne zaman yapılacak sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. Uzun süredir vatandaşlara açık olan naaşı, bugün gömülecek. Böylece kraliçe son yolculuğuna uğurlanacak. Vatandaşlar da 2. Elizabeth nereye gömülecek? sorusuna cevap arıyor. Peki, Kraliçe 2. Elizabeth cenaze töreni ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

KRALİÇE 2. ELIZABETH CENAZE TÖRENİ HAKKINDA DETAYLAR

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni hakkında detaylar şu şekilde: