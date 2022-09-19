Kraliçe 2. Elizabeth cenaze töreni ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2. Elizabeth nereye gömülecek?

Kraliçe 2. Elizabeth cenaze töreni ne zaman yapılacak sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. Uzun süredir vatandaşlara açık olan naaşı, bugün gömülecek. Böylece kraliçe son yolculuğuna uğurlanacak. Vatandaşlar da 2. Elizabeth nereye gömülecek? sorusuna cevap arıyor. Peki, Kraliçe 2. Elizabeth cenaze töreni ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni hakkında detaylar şu şekilde:
KRALİÇE ELIZABETH CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül 2022 pazartesi günü yapılacak. Bütün gün resmi daireler kapalı olacak. Süpermarketler de kapalı olacak. Cenaze töreni İngiltere saatiyle sabah 11, Türkiye saatiyle 13.00'da yapılacak.
Şu an itibariyle Westhminster Sarayı'nda yatan naaş, daha sonra Westminster Manastırına taşınacak. En sonunda bir konvoyla birlikte Windsor Kalesi'ne götürülecek olan Kraliçe, oradaki Aziz George Katedraline gömülecek. Tahminen saat 18.00'a denk gelmesi bekleniyor.
Tabutun yerine yerleşmesi ardından yeniden bir tören düzenlendi; tabut ve mekan halkın ziyaretine açıldı.
Tören günü Kraliçe'nin tabutunun Westminster Hall'dan kiliseye taşınmasıyla başlayacak.
Tabut Kraliyet Donanması'na ait bir top arabasıyla cenaze törenin ardından Windsor'a götürülecek.
KRALİÇE ELİZABETH NEREYE GÖMÜLECEK?
Windsor Kalesi'ndeki Kral 4. George Şapeli arazisine defnedilecek Kraliçe 2. Elizabeth, Kral VI. George, Birinci Elizabeth ve Prenses Margaret'in yanına gömülecek.
CENAZE TÖRENİ NEREDEN İZLENİR?
Cenaze törenini Türkiye'de birçok haber kanalı canlı olarak yayınlanacak.