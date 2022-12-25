Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (25 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Kraliçe 2. Elizabeth'in, dönemin ABD başkanı Eisenhower'a gönderdiği 24 Ocak 1960 tarihli mektubun konusu neydi? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.
ATV ile 25 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: Kraliçe 2. Elizabeth'in, dönemin ABD başkanı Eisenhower'a gönderdiği 24 Ocak 1960 tarihli mektubun konusu neydi?
A- Pankek tarifi (CEVAP)
B- Kedi tüyü bakımı
C- Rüzgargülü yapımı
D- Kanviçe tasarımı