Haberler Yaşam Haberleri Kraliçe 2. Elizabeth'in, dönemin ABD başkanı Eisenhower'a gönderdiği 24 Ocak 1960 tarihli mektubun konusu neydi?
Giriş Tarihi: 25.12.2022 21:37 Son Güncelleme: 25.12.2022 21:37

Kraliçe 2. Elizabeth'in, dönemin ABD başkanı Eisenhower'a gönderdiği 24 Ocak 1960 tarihli mektubun konusu neydi?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 25 Aralık 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Kraliçe 2. Elizabeth'in, dönemin ABD başkanı Eisenhower'a gönderdiği 24 Ocak 1960 tarihli mektubun konusu neydi? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Kraliçe 2. Elizabeth'in, dönemin ABD başkanı Eisenhower'a gönderdiği 24 Ocak 1960 tarihli mektubun konusu neydi? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Kraliçe 2. Elizabeth’in, dönemin ABD başkanı Eisenhower’a gönderdiği 24 Ocak 1960 tarihli mektubun konusu neydi?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (25 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Kraliçe 2. Elizabeth'in, dönemin ABD başkanı Eisenhower'a gönderdiği 24 Ocak 1960 tarihli mektubun konusu neydi? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (25 ARALIK 2022)

ATV ile 25 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Kraliçe 2. Elizabeth'in, dönemin ABD başkanı Eisenhower'a gönderdiği 24 Ocak 1960 tarihli mektubun konusu neydi?

A- Pankek tarifi (CEVAP)
B- Kedi tüyü bakımı
C- Rüzgargülü yapımı
D- Kanviçe tasarımı


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