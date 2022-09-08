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Giriş Tarihi: 8.9.2022 21:03 Son Güncelleme: 8.9.2022 21:03

Kraliçe Elizabeth öldü mü? İngiltere Kraliçesi Elizabeth kaç yaşında öldü, yerine kim geçecek?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in hayatını kaybettiği haberi son dakika olarak duyuruldu. Son dakika gelişmesinin ardından detayları öğrenmek isteyenler Kraliçe Elizabeth öldü mü, kaç yaşında öldü, yerine kim geçecek? Sorularına yanıt arıyor. Merak konusu olan Kraliçe Elizabeth öldü mü, kaç yaşında öldü, yerine kim geçecek? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Kraliçe Elizabeth öldü mü? İngiltere Kraliçesi Elizabeth kaç yaşında öldü, yerine kim geçecek?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti. Son dakika olayının ardından detayları merak edenler Kraliçe Elizabeth öldü mü, kaç yaşında öldü, yerine kim geçecek? şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor.

KRALİÇE ELİZABETH ÖLDÜ MÜ, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ, YERİNE KİM GEÇECEK?

Kraliçe Elizabeth'in ölümüne ilişkin detaylar ve tüm bilgiler şöyle;

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.

Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.

KRALİÇE ELİZABETH, CAMİLLA'NIN "KRALİÇE" OLMASINI İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini belirtmişti.

Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getiren Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verdiği destek için de halka teşekkür etmişti.

21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giymişti.

Kraliçe, İngiltere tarihinin "en uzun süre tahta kalan hükümdarı" unvanını elde etmişti.

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Kraliçe Elizabeth öldü mü? İngiltere Kraliçesi Elizabeth kaç yaşında öldü, yerine kim geçecek?
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