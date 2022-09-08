İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti. Son dakika olayının ardından detayları merak edenler Kraliçe Elizabeth öldü mü, kaç yaşında öldü, yerine kim geçecek? şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor.

KRALİÇE ELİZABETH ÖLDÜ MÜ, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ, YERİNE KİM GEÇECEK?

Kraliçe Elizabeth'in ölümüne ilişkin detaylar ve tüm bilgiler şöyle;