Kraliçenin incirini kuraklık vurmasın

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret onayı alınan tarımsal ürünlerin de yetiştirildiği arazilerin sulanmasında yararlanılan Ülküköy Göleti'nin suyu metrelerce çekildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, "Son yıllarda bir taraftan çevresel kirlilik ve iklim değişikliği baskısı, bir taraftan da kuraklığa bağlı olarak su seviyesinin oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Yılın bu zamanlarında su seviyesinin yaklaşık 15 metre olması gerekirken 1-1,5 metre olduğunu görmek mümkün" dedi.Dindar, göletin Gemlik zeytini, Bursa şeftalisi ve Bursa siyah incirinin yanı sıra birçok sebze ve meyve çeşidinin üretildiği arazilerin sulanmasında kullanıldığını belirtti. Dindar, "Sulak alanlarımızı iyi korumamız lazım. Çiftçiye, üreticiye, tüketiciye büyük görevler düşüyor. Suyu bilinçli kullanmak şart" görüşünü dile getirdi.