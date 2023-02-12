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Giriş Tarihi: 13.2.2023

Kredi çekip aldığı ev 3 gün sonra mezarı oldu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kredi çekip aldığı ev 3 gün sonra mezarı oldu
Kahramanmaraş'ta 4 yıl önce ataması yapılan öğretmen Veli Gül (30), kendisi gibi öğretmen olan İlknur Topçu ile dünya evine girdi. Geçtiğimiz yılda Zeynep Asya adını verdikleri çocukları dünyaya gelen Çift, kredi çekip hayallerindeki evi aldı. Çiftin, sadece 3 gün yaşayabildiği evleri, depremle yerle bir oldu. Enkaz altında kalana aileden Veli Gül ve yeni evleri için hayırlı olsun demeye Ordu'dan gelen kayınvalidesi Taliye Topçu öldü. Bir yaşam üçgeninde kalan İlknur Gül ile kızı Zeynep Asya ise kurtarıldı. Veli öğretmenden geriye kızı Zeynep Asya'nın 1 yaş gününü kutladığı fotoğrafı kaldı.

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Kredi çekip aldığı ev 3 gün sonra mezarı oldu
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