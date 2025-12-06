Kredi çekip sıfır minibüs almıştı: Servisten çıkamaz hale geldi! 1 yıldır yüzü gülmüyor

'İCRALIK DURUMA GELDİM'

Aracını çalıştıramadığı için iş yeri ile yaptığı sözleşmenin de iptal edildiğini belirten Daniş, "Olay nedeniyle mağdur oldum. Kredi kartlarım, borçlarım ikiye katlandı. Neredeyse icralık duruma geldim. Servis bir türlü çözüm bulamadı. Aracımın değiştirmesini talep ettim. Bir türlü yardımcı olamadılar. Araca güvenip iş alırken sözleşme imzaladım. Benim bütün sözleşmelerim iptal oldu. O nedenle hak talebinde bulundum ama kimse yardımcı olamadı. Belki 40 kez de yetkili firmanın Bursa'daki yetkilileriyle de telefon görüşmeleri yaptım ancak çözüm yok. Araç bir gün çalışıyor, iki gün çalışmıyor. Yılbaşından bu yana aracım toplamda iki ay bile çalışmadı. Servis hakkında şikayetçi de oldum. Bana her servise götürdüğümde 'Hallediyoruz' diyorlar ama arıza tekrarlanıyor. Aracımın değiştirilmesini talep ediyorum. Garantisi vardı ve bu ay bitiyor" diye konuştu.