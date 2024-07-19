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Giriş Tarihi: 19.7.2024 02:57

Kredi çekme bahanesiyle vurgun! Dolandırıcılar yakalandı

Kredi çekme bahanesiyle vatandaşları 1 milyon TL dolandıran şahıslar Manisa merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı

İHA
Kredi çekme bahanesiyle vurgun! Dolandırıcılar yakalandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturma dosyası kapsamında, kredi çekme bahanesiyle vatandaşları 1 milyon TL dolandırdığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik, Manisa merkezli Balıkesir, Mersin, Adana, Samsun, Uşak ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli şahıs mahkemeden, 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli şahıs da tutuklandı.

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Kredi çekme bahanesiyle vurgun! Dolandırıcılar yakalandı
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