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Giriş Tarihi: 13.10.2023 16:44 Son Güncelleme: 13.10.2023 18:45

Kredi çıkartamadı diye bankacı arkadaşını boynundan vurdu: 6 saat rehin aldı

İstanbul Beyoğlu'nda bankadan aldığı 340 bin liralık krediyi ödeyemeyip yapılandırmak isteyen Remzi T. ofisine çağırdığı arkadaşı Cemil A.'nın olumsuz yanıt vermesi nedeniyle boynundan vurup 6 saat rehin aldı. Şahsın taksiyle ofisten gönderdiği adam hastanede tedavi altına alınırken Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı saldırgan ise tutuklandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kredi çıkartamadı diye bankacı arkadaşını boynundan vurdu: 6 saat rehin aldı

Beyoğlu Hüseyinoğlu Mahallesi'nde geçtiğimiz Salı günü saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda yazıcı ve fotokopi cihazlarının ticaretini yapan Remzi T. (47), bir süre önce Şişli'de bir bankadan 340 bin lira kredi çekti. Ancak Remzi T., bir süre sonra işlerinin kötü gitmesi nedeniyle bankaya olan borcunu ödeyemedi. Bu sebeple Remzi T.'yi bankadan tanışıp arkadaş olduğu ve kredi işlerini halleden Cemil A. (46) aradı. Bankacının yapılandırma teklif ettiği Remzi T. onu ofisine davet etti. Bir süre sonra ofise gelen Cemil A. ile Remzi T. borcu yapılandırma hakkında konuşmaya başladı.

KREDİ ÇIKARTMADI DİYE OFİSİNE ÇAĞIRDIĞI BANKACI ARKADAŞINI BOYNUNDAN VURDU

Ancak Cemil A. borcu yapılandırmayı başaramadı. O esnada Remzi T. bir yandan da alkol alırken, Cemil A.'dan kendisine yeni kredi çıkartmasını istedi. Ancak bankacı Cemil A. hem borcu yapılandıramadı hem de yeni kredi çıkartamadı. Bu duruma sinirlenen Remzi T., sandalyede oturan Cemil A.'nın arkasına sessizce geçerek silahla boynuna bir el ateş etti. Silahtan çıkan mermi Cemil A.'nın boynundan girerek boğazına saplandı. Olayın ardından yaralanan Cemil A.'nın boynuna tampon yapan Remzi T. onu 6 saat boyunca ofisten çıkartmadı. Bu sırada iç kanama geçiren adamın kötüleştiğini gören Remzi T. onu ofisten çıkartarak taksiyle hastaneye gönderdi.

BOĞAZINDAKI MERMİ ÇEKİRDEĞİ AMELİYATLA ÇIKARILDI

Taksim Meydanı'na gelen Cemil A. polis ekiplerinden yardım isteyerek olay yerine gelen ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan Cemil A.'nın boğazında kalan mermi çekirdeği alınırken, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Ancak adamın beyninde hasar oluştuğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

POLİS SALDIRGANI KISA SÜREDE YAKALADI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırgan şahsın Remzi T. olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Remzi T. cadde üzerinde yakalandı. Şahsın ofisinde yapılan aramada ise olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve suçunu itiraf ederek olayı anlatan Remzi T., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemede "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın emniyette 1 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

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Kredi çıkartamadı diye bankacı arkadaşını boynundan vurdu: 6 saat rehin aldı
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