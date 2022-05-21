Kredi kartıyla eve giren hırsızlar yakalandı

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde 11 Mayıs günü meydana gelen olayda, 2'si kadın 4 hırsız, Çimentepe Sokak üzerinde yer alan bir apartmana girdi. Binanın güvenlik kamerasının tam altındaki dairenin önüne gelen hırsızlardan biri elindeki kredi kartıyla kapının dilini düşürmeye çalışırken, diğerleri ise eve girmeye çalışan arkadaşlarını gizlemek için siper oldular. Kartla eve girebilmek için dakikalarca uğraşayan hırsızlar, kapının kilitli olduğunu anlayınca başka bir apartmana yöneldi.