Giriş Tarihi: 10.10.2025 11:29

Kredi vaadiyle 127 milyonluk dolandırıcılık! 25 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekemeyen vatandaşları hedef alarak 127milyonluk haksız kazanç elde eden organize dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Yapılan operasyonla 25 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık ağına yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler kredi çekemeyen kişilere yardımcı olma vaadi vererek güven kazandı. Ardından bu kişilere ürün satışı yapılmış gibi göstererek sahte faturalar düzenlendi. Fatura bedellerinin tahsili için icra müdürlüklerine muvafakatname veren mağdurlar, şüphelilere para aktarılmasına neden oldu.

127 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Yapılan incelemelerde, bu yöntemle 369 vatandaşın mağdur edildiği ve şüphelilerin toplamda 127 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyon neticesinde 25 şüpheli yakalandı, 6 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

