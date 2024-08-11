Kredi vaadiyle GSM sözleşmesi imzalattılar

Tekirdağ'da emekli maaşıyla geçinen İsmail K.(57), yaklaşık 2 yıl önce arkadaşı Günnur G. ile buluştu. Arkadaşının sohbet esnasında İsmail K'ye internette emeklilere kredi çıkarıldığını öğrendiğini ve numarayı arayarak görüşme için İstanbul'a gideceğini söyledi. Bunun üzerine paraya ihtiyacı olan İsmail K., başına geleceklerken habersiz arkadaşına İstanbul'a birlikte gitmeyi teklif etti.

KREDİ UĞRUNA TEKİRDAĞ'DAN İSTANBUL'A

Böylelikle yola çıkan ikili, birlikte İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nin karşısında bir yere giderek kendilerini Elif ve Mehmet olarak tanıtan 2 kişiyle görüştü. İddiaya göre bu kişiler, e-devlet üzerinden yaptıkları kontrolde Günnur G'ye kredi çıkmadığını ancak İsmail K'ye kredi çıktığını söyledi. Paraya ihtiyacı olan İsmail K. teklifi kabul etti.

8 BİN LİRA İÇİN EMEKLİ MAAŞINDAN OLDU

Görüşmede önce 6 bin lira para alan İsmail K., bir ayın ardından 2 bin lira daha aldı. Şahıslar, iddiaya göre İsmail K.'ya ödemelerin emekli maaşından kesileceği söyleyerek bunun için bir takım evraklara imza attırdı. İsmail K., sonrasında imzaladığı kağıtları görüştüğü kişilerin bir elemanı ile birlikte Çağlayan Adliyesine giderek teslim etti.

33 BİN LİRALIK İCRA DOSYASI

Ancak maaş dönemi geldiğinde talihsiz adam hayatının şokunu yaşadı. Hesabına yatması gereken maaş tutarının neredeyse tamamının İstanbul Anadolu 19. İcra Müdürlüğü'nde kesildiğini öğrenen adam, e-devletten baktığında hakkında faturaya dayalı 33 bin 750 liralık takip yapıldığını öğrendi. Faturadaysa kendisinin 3 telefon ve kulaklık satın aldığının yazılı olduğunu görünce şaşkına dönen adam, hiç telefon almamasına rağmen böyle bir durum yaşayınca paniğe kapıldı.

KREDİ VAADİYLE GSM SÖZLEŞMESİ İMZALATMIŞ

Savcılığa koşan İsmail K., dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada savcılık, müşteki hakkında icra müdürlüğünden takip başlatan ve telefonları müştekiye sattığı anlaşılan telefon ürünleri şirketi yetkilisi şüpheli Emir A(30)'nın ifadesini aldı. Savunmasında müştekinin kendisinden 3 telefon aldığını söyleyen şüpheli, müştekinin borcunu ödememesi üzerine takip yapıldığını ileri sürdü.

ŞÜPHELİ TELEFONCUYA 10 YIL HAPİS İSTEMİ

Şüphelinin müştekiye sattığını iddia ettiği telefonların başkaları adına kayıtlı olduğunu tespit eden savcılık, şüpheli Emir A'nın müştekiyi kredi verileceği vaadiyle bir şekliyle oturduğu Tekirdağ'dan, İstanbul'a getirtip GSM sözleşmelerini imzalattığını, ancak bu sözleşmelerde müştekiye vermesi gereken üç adet telefon ve kulaklığı müştekiye vermediğini, bu telefonların hiç bir zaman müştekinin eline geçmediğini ve hatta bağlı olarak alındıktan sonra, başka kişilere sıfır telefon olarak satıldığını oraya çıkardı. Şüpheli Emir A'ya "Dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.