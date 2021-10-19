Krem Karamel tarifi: MasterChef krem karamel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Krem karamel tarifi merak konusu olarak MasterChef krem karamel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
MASTERCHEF KREM KARAMEL NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
KREM KARAMEL TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 5 su bardağı süt (1 litre)
- 1 su bardağı toz şeker
- 6 adet yumurta
- 1 paket vanilya
- ½ adet limon kabuğu
- Karameli için:
- 1 su bardağı toz şeker
- 6-7 yemek kaşığı su
Krem Karamel Tarifinin Püf Noktası
- Karışımınız hazır olduğunda, tabaklara paylaştırmadan önce süzerseniz çok da pürüzsüz bir kıvam elde edersiniz.
- Krem Karamel Tarifinin Pişirme Önerisi
- Kullanacağınız ısıya dayanıklı fırın kaplarının büyüklüğüne göre tatlı sayısı azalıp artabilir.
KREM KARAMEL TARİFİ NASIL YAPILIR?
Karameli İçin:
Toz şekeri ve suyu küçük bir tavaya alın ve orta ateşte pişirmeye başlayın.
5-10 dakika içinde şeker erimeye ve karamelize olmaya başlayacaktır. Açık kahve rengine dönmeye başladığında ocaktan alın.
Tatlı kaselerinizi bir fırın tepsisine dizin. Her birinin tabanına birer kaşık karamel dökerek paylaştırın. Karamelin donması için tepsiyi buzdolabına koyun.
Krem Karamel İçin:
- Geniş bir karıştırma kabında yumurtaları ve şekeri iyici köpürene kadar mikserle karıştırın.
- Vanilya ve limon kabuğu rendesini ilave ederek karıştırmaya devam edin.
- Köpüren yumurtalara yavaş yavaş 1 litre sütü ilave ederek karıştırmaya devam edin.
- Karışımın üstündeki köpüklü tabakanın hepsini bir kepçe yardımıyla sıyırarak alın.
- Fırın tepsisini buzdolabından çıkarın. Karışımı tatlı kaselerine eşit şekilde paylaştırın.
- Kapların yarısına gelecek kadar kaynamış suyu fırın tepsisine ekleyin. Tatlıları, önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika, üzerleri hafifçe kızarana dek pişirin.
- Fırından çıkardığınız krem karamelleri oda sıcaklığına geldikten sonra üzerini streçleyerek buzdolabında en az 4 saat dinlendirin.
- Dinlenmiş krem karamelin kenarlarını dikkatlice bir bıçak yardımıyla ayırdıktan sonra tabağa ters çevirerek servis edin. Afiyet olsun!