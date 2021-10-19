Krem Karamel tarifi: MasterChef krem karamel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Krem karamel tarifi merak konusu olarak MasterChef krem karamel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF KREM KARAMEL NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

KREM KARAMEL TARİFİ İÇİN MALZEMELER

5 su bardağı süt (1 litre)

1 su bardağı toz şeker

6 adet yumurta

1 paket vanilya

½ adet limon kabuğu

Karameli için:

1 su bardağı toz şeker

6-7 yemek kaşığı su

Krem Karamel Tarifinin Püf Noktası

Karışımınız hazır olduğunda, tabaklara paylaştırmadan önce süzerseniz çok da pürüzsüz bir kıvam elde edersiniz. Krem Karamel Tarifinin Pişirme Önerisi Kullanacağınız ısıya dayanıklı fırın kaplarının büyüklüğüne göre tatlı sayısı azalıp artabilir.

KREM KARAMEL TARİFİ NASIL YAPILIR?

Karameli İçin:

Toz şekeri ve suyu küçük bir tavaya alın ve orta ateşte pişirmeye başlayın.

5-10 dakika içinde şeker erimeye ve karamelize olmaya başlayacaktır. Açık kahve rengine dönmeye başladığında ocaktan alın.

Tatlı kaselerinizi bir fırın tepsisine dizin. Her birinin tabanına birer kaşık karamel dökerek paylaştırın. Karamelin donması için tepsiyi buzdolabına koyun.

Krem Karamel İçin: