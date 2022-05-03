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Giriş Tarihi: 3.5.2022 11:59 Son Güncelleme: 3.5.2022 12:02

Krem kutusunda yurtdışına kaçıracaklardı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Krem kutusunda yurtdışına kaçıracaklardı

Dünyada sadece 3 adet bulunan 3 bin 600 yıllık Hitit Mührü, krem kutusu içerisinde yurtdışına kaçırılmak istenirken 2015 yılında Çorum polisinin operasyonuyla ele geçirildi. Paha biçilemeyen mühür artık Çorum Müzesi'nde sergileniyor.

Dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri olan Hitit İmparatorluğu'na başkentlik yapan Çorum'da, Hitit döneminde kral ile katip arasında yapılan yazışmalarda kullanılan ve dünyada sadece 3 adet bulunan Hitit mührü, tarihi eser kaçakçıları tarafından yurtdışına kaçırılmak istendi. 2015 yılında Çorum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda mühür, krem kutusu içerisinde ele geçirildi. Operasyonla son arda kurtarılan mühür, o yıl Çorum Müzesi'ne teslim edildi.

PAHA BİÇİLEMİYOR

Üzerinde hiyeroglif yazıların bulunduğu paha biçilemeyen bronz mührün diğer ikisinden biri ABD'deki Metropolitan Müzesi'nde, bir diğeri ise Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergileniyor. Milattan önce 1650- 1400 yıllarını kapsayan Eski Hitit Çağı'na ait olduğu belirlenen Hitit mührü, 7 yıl süren işlemlerin tamamlanmasının ardından müzede sergilenmesine başlandı.

Hitit mührünün polis operasyonuyla ele geçirildiğini belirten Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, "Yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte Hitit mührünü vitrine çıkarttık. Bize gelen tarihi eserler yasal mevzuat gerdiği hemen sergilenemiyor. Bu mühür çok kıymetli ve paha biçilemez bir eser" diye konuştu.

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Krem kutusunda yurtdışına kaçıracaklardı
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