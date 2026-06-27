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Giriş Tarihi: 27.06.2026 00:44

Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa Göre Açılacak Kreş ve Gündüz Bakımevleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmelikle ilgili yaptığı paylaşımda "Kuruluşlara, personele ve hizmet alan çocuklarımıza ilişkin verilerin merkezi bilişim sistemi üzerinden takip edilmesini sağladık. Güzel yavrularımıza ve büyük Türkiye ailemize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

DHA
Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
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Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa Göre Açılacak Kreş ve Gündüz Bakımevleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

"AÇILIŞ, İZİN VE FAALİYET SÜREÇLERİNİ NETLEŞTİRDİK"

Yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğimiz ile; kamu kurum ve kuruluşları tarafından milletimize hizmet vermek üzere hayata geçirilen ve geçirilecek kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerini netleştirdik.

Çocuklarımızın güvenliği, sağlığı ve gelişimini koruyacak fiziki ve kurumsal standartları belirledik. Kurum personelinin niteliklerine ilişkin kriterleri düzenledik. İl müdürlüklerimiz aracılığıyla düzenli izleme ve denetim sistemlerini devreye aldık. Evlatlarımızın güvenliğini riske atan durumlar için yaptırım ve kapatma hükümlerini getirdik.

"BÜYÜK TÜRKİYE AİLEMİZE HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"

Kuruluşlara, personele ve hizmet alan çocuklarımıza ilişkin verilerin merkezi bilişim sistemi üzerinden takip edilmesini sağladık. Güzel yavrularımıza ve büyük Türkiye ailemize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ #RESMİ GAZETE

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Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
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