Kreşlere kamera zorunluluğu geliyor

Antalya'dan TBMM'ye başvuran bir ebeveyn, çocuğuna kreşte şiddet uygulandığı şikâyetinde bulundu. TBMM Dilekçe Komisyonu konuyu Aile Bakanlığı'na iletti. Aile Bakanlığı, suç duyurusu kapsamında savcılık tarafından 'kovuşturmaya gerek olmadığı' kararı verildiğini belirledi. Ancak olaya ilişkin ses kayıtlarına ulaşan Aile Bakanlığı, kovuşturmaya yer olmadığı kararının kaldırılması ve şüpheliler hakkında kamu davası açılması için itirazda bulundu. Aile Bakanlığı, adli sürecin yanı sıra konunun idari yönden araştırılması için müfettiş görevlendirdi. İncelemelerde Aile Bakanlığı'nın hizmet alanında yer alan 'özel kreş, gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri'ne yönelik de kamera yerleştirilmesi hükmünün yer almadığı ortaya çıktı. Aile Bakanlığı yönetmelik taslağına ilişkin olarak Meclis'e gönderdiği yazıda, 'Yönetmelik taslağında bahse konu kuruluşlarda gizliliğe riayet edilerek faaliyetlerin kamera ile takip edilmesine ilişkin hüküm düzenlenerek söz konusu kuruluşlarda güvenliği sağlamak, olayları önlemek ve oluşabilecek bir sorunun tespitini kolaylaştırmak amaçlanmıştır' ifadelerini kullandı.