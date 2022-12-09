Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da kreşteki çocuklara öğretmen şiddeti
Giriş Tarihi: 9.12.2022 13:53 Son Güncelleme: 9.12.2022 14:09

Tekirdağ’da kreşteki çocuklara öğretmen şiddeti

Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde 3-4 yaş gurubundaki bazı çocukların iki öğretmen tarafından şiddete uğradığı iddia edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan olayla ilgili Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Fırat KESKİNKILIÇ
Tekirdağ’da kreşteki çocuklara öğretmen şiddeti

İddiaya göre, geçen ağustos ayında çocuğunun evde oyuncak bebeği kollarını arkaya bağlayarak uyutmasını garipseyen anne nedenini sorguladı. Çocuğun kreşte uyumayan çocukların bu şekilde uyutulduğunu ifade etmesi üzerine veli, diğer çocukların aileleriyle görüştü. Diğer velilerin de çocuklarından bu tarz dönüşler alması sonrası aileler Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. İki öğretmen hakkında soruşturma başlatılmasının ardından kreşteki güvenlik kameralarına el konuldu.

ÖĞRETMENLERİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Şiddet olayıyla ilgili bahse konu öğretmenlerin görevine son verildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

ÇOSB'DEN KREŞTEKİ ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde yaşanan şiddet olayıyla ilgili ÇOSB Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevimizle ilgili yerel basında yayınlanan görüntülerle ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur. Görüntülerdeki konu yargıya intikal ettirilmiş olup, Bölge Müdürlüğümüz tarafından söz konusu çalışanların işine son verilerek idari tahkikata başlanmış olup tahkikat devam etmektedir.

Kreşimizdeki diğer çocuklarımızın ve velilerimizin etkilenmemesi için büyük bir titizlikle üzerinde durduğumuz konu ile ilgili kişiler hakkında idari gerekli işlemlerin yapılacağını ve yargılama sürecinin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız"

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Tekirdağ’da kreşteki çocuklara öğretmen şiddeti
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