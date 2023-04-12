Kreşte darp davasında karar çıktı! Sanıklar beraat etti

Zeytinburnu'nda iddiaya göre, 23 aylık kızı Ö.D.A.'yı özel kreşe kaydettiren anne S.A., kızının bacağında gördüğü morlukların ardından kreş yönetimden ve çalışanlarından şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma tamamlanmıştı. Hakim, sanık Yasemin Carbaş ve Elif Yaren Güldü'nün beraatine karar verdi.

Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Yasemin Carbaş, Elif Yaren Güldü hazır bulundu. Duruşmaya müşteki S. A. ve taraf avukatları katıldı. Hakim, raporu hazırlayan çocuk gelişim uzmanı Yaren Alazık'ı da duruşmada dinledi.

Sanık avukatı çocuk gelişim uzmanı tarafından hazırlanan raporu mahkemeye sundu. Raporda, öğretmen veya eğitimcilerin çocuklara herhangi bir şiddet eyleminin bulunmadığı ve uygulamalarında uzmanlık alanı çerçevesine uygun olduğu belirtildi. Raporda incelenen görüntü kapsamında, çocukların yüzlerinin tülbentle örtülmesinin uykuya geçişte dış etkenleri azaltmak ve uykuya geçişi sağlamak olduğu ve bunun uygulanan bir sistem olduğu değerlendirildi. Kötü muamele kastının bulunmadığına ve çocuk bakım alanındaki öğretilerine ve kurallarına aykırı olmadığına değinildi.

"BENİM KIZIM BAĞIRA BAĞIRA AĞLIYOR"

Anne S.A. beyanında: "Kendisi de bir anne, ben okula kızımın uyku problemi olduğunu söylemiştim. Kendisi evde çocuğunun yüzünü tülbent ya da çarşafla kapatıp uyutuyor mu? Ağlayan çocuğunu zorla uyutuyor mu? Benim kızım görüntülerde haykıra haykıra ağlıyor. Şu an burada ağlamadığını söylüyorlar, yazık" dedi. Sanık yasemin Canbaş ise son sözünde kötü muamelede bulunmadığı ve beraatını talep ettiğini belirtti.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Hakim, sanıkların üzerlerine atılı suçu kabul etmemesi, görgü tanıklarının sanıklarının suç kastıyla hareket etmediklerini, örtülen tülbenttin örtülme sebebine ilişkin dosya kapsamında mağdura kötü muamele veya suç işleme kastında olmadığına karar verdi. Hakim, uykuya geçmesi gereken mağdurun dış etkenlerden muhafaza edilmesi amacıyla örtüldüğüne ve sanıkların suç kastıyla hareket ettiklerine dair dosyada her şüpheden uzak her iki sanığın da ayrı ayrı beraatine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, S.A.'nın kızının Zeytinburnu'nda bulunan Sanatçı Çocuklar Kreş ve Gündüz Bakımevi'ne gittiğine, kızın kreşten geldiğinde bacağında morluklar olduğunu gördüğüne, bu nedenle okul görevliler hakkında şikayette bulunduğuna yer verilmiştir. İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumunun raporunda, Ö. D. A.'nın hayati tehlike geçirmediği basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının bildirildiği aktarılmıştır. Bilirkişi tarafından incelenen kreşe ait CD görüntülerinde, görevli olduğu düşünülen şahısların küçük kız çocuğunu ayağından sallarken küçük çocuğun ayağından tuttukları, bu şekilde salladıkları ancak çocuğun uyumadığı çocuğa kızar vaziyette oldukları ve yastık ile birlikte çocuğu hızlıca kaldırıp tekrar ayaklarına bıraktıkları, sonrasında çocuğu hızlıca sağa sola salladıkları elini ve ayaklarını tuttukları, her iki şahsın da çocuğa kızdıkları, çocuğun ayaklarını oynatmasına izin vermedikleri anlaşılmıştır. Cumhuriyet savcısı, sanıklar için 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan, 4 yıl 6 aya kadar hapis talebinde bulundu.