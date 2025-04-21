Kreşteki dayağa ödül gibi ceza

Konya'da 3 yaşındaki B.A.C., geçtiğimiz yıl nisan ayında gittiği özel anaokulunun yatakhanesinde uyurken 4 yaşındaki M.U.S.'nin saldırısına uğramıştı. Çeşitli yerlerinden ısırılan mağdur çocuğun ailesi tarafından savcılığa yapılan suç duyurusu sonrası saldıran çocuğun annesi, okul idarecisi ile öğretmenler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Bu arada konuyla ilgili başlatılan idari soruşturma da tamamlandı. Anaokulu, başka bir isim altında faaliyet gösterirken, okul müdürü hakkında 5 asgari ücret kesim cezası uygulandığı öğrenildi. Karara isyen eden aile itiraz etmeye hazırlanıyor.