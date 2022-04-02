Kriminal Daire Başkanlığı Antalya’da gençlerle buluşturuyor

Antalya Kepez'de gerçekleşen festivalde Kriminal Daire Başkanlığı çatısı altında Olay Yeri İnceleme, Bomba İmha ve İnceleme, Kriminal Polis Laboratuvarlarının tanıtımları yapılıyor.
Festival boyunca Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar çocuklardan yetişkinlere paylaşımda bulunuluyor.
Kriminal Daire Başkanlığı geliştirilen "Delil Avcıları" isimli oyun hem öğretiyor hem de eğlendiriyor. Gerçekleşen olayların çözümünde bilim ve teknolojinin ne kadar önemli olduğu ve kullanılan yöntemlerin neler olduğu da hem oyun oynatılarak hem de anlatılarak gelecek nesillerin fizik, kimya, biyoloji, antropoloji, arkeoloji, bilgisayar mühendisliği ve diğer bilimlerin önemi anlatılarak katılımcılara suçla mücadelede neler yapıldığı konusunda bilgiler veriliyor. Sanal olarak oluşturulan "olay yeri" ile katılımcıların bu alanda deneyim yaşaması, olaylara ve nesnelere farklı bir bakış açısıyla gözlemleyebilme yeteneğinin kazandırılması da hedefleniyor.
Katılımcılara ayrıca Olay Yeri İnceleme Uzmanları tarafından olay yerinde bulanabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik örneklerin nasıl toplandığı, delil zincirinin önemi anlatılmakta, atış yönü tayin kiti ile ateşli silah kullanılan olaylarda atışın nereden yapıldığının nasıl tespit edildiğine dair örnek çalışmalar gösteriliyor.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UYUŞTURUCU KONTROL OFİSİNDEN TEŞEKKÜR BELGESİ
Kriminal Daire Başkanlığı, Bomba İmha ve İnceleme, Olay Yeri İnceleme ve 10 ilde kurulu olan Bölge Kriminal Polis Laboratuvarları ile 3 ana alanda faaliyet gösteriyor.
Bilim ve teknolojinin tüm imkanlarının kullanılması, kullanılan araç ve gereçlerin yerli ve milli hale getirilmesi amacıyla Kriminal Daire Başkanlığı projelerine devam ederken ve gelinen bu başarılı uluslararası arenada ödüllendirildi.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Ofisi, Bölge Kriminal Polis Laboratuvarları kalite, güven, performans ve analiz çalışmalarındaki başarısından dolayı Kriminal Daire Başkanlığı teşekkür belgesi göndererek, Uluslararası İşbirliği Çalışmaları Programlarına katılım sertifikası almaya hak kazandığını bildirdi.