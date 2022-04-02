Kriminal Daire Başkanlığı Antalya’da gençlerle buluşturuyor

Kriminal Daire Başkanlığı geliştirilen "Delil Avcıları" isimli oyun hem öğretiyor hem de eğlendiriyor. Gerçekleşen olayların çözümünde bilim ve teknolojinin ne kadar önemli olduğu ve kullanılan yöntemlerin neler olduğu da hem oyun oynatılarak hem de anlatılarak gelecek nesillerin fizik, kimya, biyoloji, antropoloji, arkeoloji, bilgisayar mühendisliği ve diğer bilimlerin önemi anlatılarak katılımcılara suçla mücadelede neler yapıldığı konusunda bilgiler veriliyor. Sanal olarak oluşturulan "olay yeri" ile katılımcıların bu alanda deneyim yaşaması, olaylara ve nesnelere farklı bir bakış açısıyla gözlemleyebilme yeteneğinin kazandırılması da hedefleniyor.