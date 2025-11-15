Kripto borsasında 32 milyarlık kirli akış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş'ye operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçuna karıştığı belirlenen 17'si İstanbul'da, 1'i Hatay'da, 1'i Kocaeli'de, 1'i yurt dışında, 2'si cezaevinde bulunan toplam 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 17 kişi yakalandı, yurt dışındaki kişileri çalışmalarıysa sürüyor. Soruşturma kapsamında, kripto varlık platformu COİNO A.Ş.'nin, milyarlarca liralık yasa dışı para akışının merkezinde olduğu belirlendi. MASAK raporuna göre, 2024 Temmuz–Aralık döneminde şirkete 211,5 milyon TL giriş olurken, 2025 Ocak–Mayıs döneminde bu rakam 11,9 milyar TL'ye fırladı. Şirket hesaplarından toplam 12,35 milyar TL, aralarında yurtdışı kripto platformlarının da bulunduğu birçok tüzel kişiye aktarılırken, 282,9 milyon TL ise şahıs hesaplarına gönderildi.MASAK'ın yaptığı kripto analizlerinde, COINO üzerinden toplam 769,7 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) giriş, 769,4 milyon USDT çıkış gerçekleştiği, bunların 330,7 milyon USDT'sinin (13,9 milyar TL) hiçbir platformda kayıtlı olmayan anonim cüzdanlara gönderildiği ortaya çıkarıldı. Şirketle para ilişkisi olan 802 gerçek kişiden 645'inin, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Ayrıca COINO'ya para gönderen çok sayıda kişinin hâlihazırda benzer suçlardan soruşturmalarının devam ettiği belirlendi. Suçtan elde edilen 10 araç, 7 taşınmaz, COINO A.Ş. dahil 16 şirket olmak üzere 637 milyon TL değerindeki malvarlıklarına el konuldu.