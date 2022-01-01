Kripto cinnetinde eşini öldüren şoför de kurtarılamadı

Adana'nın Seyhan ilçesinde eşini başından vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Yunus Emre Uyaner (28), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yeşilyurt Mahallesi'nde 27 Aralık'ta meydana gelen olayda iddiaya göre; dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner kripto para borsasında 450 bin lira kaybetti. Bunalıma giren Uyaner, bu yüzden sık sık eşiyle tartışmaya başladı. 27 Aralık'ta yine eşiyle tartışan Uyaner, cinnet getirdi ve 3 çocuğunun annesi eşi Melike Yağmur Uyaner'i (28) tabancayla başından vurdu. Ardından da kendi başına ateş etti. Eşi 28 Aralık'ta hayatını kaybederken, Uyaner de dün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.