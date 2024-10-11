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Giriş Tarihi: 11.10.2024 11:57 Son Güncelleme: 11.10.2024 12:22

Kripto para dolandırıcılığına 6 ilde operasyon: 22 şüpheli yakalandı

Kripto para danışmanlığı vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenlendi. Küçükçekmede Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kullanımında olan 427 banka ve kripto hesabına el konuldu.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Kripto para dolandırıcılığına 6 ilde operasyon: 22 şüpheli yakalandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada çeşitli illerde ofis kurmak suretiyle ve kripto para yatırım danışmalığı yapma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. İstanbul Başakşehir merkezli olarak kurulan örgüt üyelerine yönelik 6 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda İstanbul'da 6, Kayseri'de 8, Mersin'de 5, Adana'da 1, Ankara'da 1 ve Tekirdağ'da 1 olmak üzere toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin kullanımında olan 427 adet banka ve kripto Para hesabına el konuldu. 22 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

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Kripto para dolandırıcılığına 6 ilde operasyon: 22 şüpheli yakalandı
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