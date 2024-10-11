Kripto para dolandırıcılığına 6 ilde operasyon: 22 şüpheli yakalandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada çeşitli illerde ofis kurmak suretiyle ve kripto para yatırım danışmalığı yapma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. İstanbul Başakşehir merkezli olarak kurulan örgüt üyelerine yönelik 6 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda İstanbul'da 6, Kayseri'de 8, Mersin'de 5, Adana'da 1, Ankara'da 1 ve Tekirdağ'da 1 olmak üzere toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin kullanımında olan 427 adet banka ve kripto Para hesabına el konuldu. 22 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.