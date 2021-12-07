Kripto para dolandırıcısı Alanya’da operasyonla yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan şüpheli K.A.'nin ilçede olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti.

Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Bektaş Mahallesi Tepe Caddesi üzerindeki bir villaya baskın düzenleyerek şüpheli K.A.'u yakaladı. Gözaltına alındıktan sonra polis merkezine getiren şüpheli K.A. buradaki işlemlerinin ardından soruşturmanın devamı için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere Antalya Havalimanı'na götürüldü.