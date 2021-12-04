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Giriş Tarihi: 4.12.2021

Kripto para sitesinde virüslü link şoku

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Kripto para sitesinde virüslü link şoku

BtcTürk’teki kripto parasını, elektronik cüzdanına taşımak isteyen Ramazan Sarıkaya, virüslü linki tıklayınca para başka hesaba aktarıldı. Şirket, sorumluluk kabul etmedi. Platformda güvenlik açığı olduğunu belirten Sarıkaya, dava açtı

Ünlü kripto para alım sitesi BtcTürk'teki Bitcoin'ini ulusal yatırım platformuna taşımak isteyen genç yatırımcı virüs kurbanı oldu. 33 yaşındaki Ramazan Sarıkaya, 2017'de Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ'ye ait BtcTürk'e kayıt olarak Bitcoin almaya başladı. Sarıkaya'nın aynı zamanda uluslararası bir platformda da hesabı vardı. İddiaya göre 10 Ocak 2018'de BtcTürk hesabındaki 0.71232146 Bitcoin'i, uluslararası platformdaki elektronik cüzdanına taşımak istedi.



E-CÜZDANDA 7.1 MİLYON DOLAR
Transfer için kendisine gelen maili onaylayan Sarıkaya, taşıma işleminin gerçekleşmediğini gördü. Paranın başka bir hesaba transferini fark eder etmez BtcTürk'ü durumdan haberdar eden Sarıkaya, cüzdan kodunun virüsle değiştirildiğinden şüphelendiğini belirtti. Firma ise transfer sorumluluğunun kendilerinde olmadığını söyledi. Sarıkaya, söz konusu elektronik cüzdanda 176 Bitcoin 7.1 milyon dolar para olduğunu tespit etti. Tespit sonrası firma ile yeniden iletişime geçen Sarıkaya'nın BtcTürk hesabı silindi. Yaşadığı karşısında şoke olan Sarıkaya, bir de firma tarafından söz konusu virüsten kendilerinin sorumlu olmadığına dair bir yazı almaya zorlandı.



HUKUK SAVAŞI BAŞLATTI
Avukatı Emre İlkadlı aracılığıyla hukuk savaşı başlatan Sarıkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Platformda güvenlik zafiyetinin bulunduğunu, transfer işlemi neticesinde gönderilen hesapta bu denli Bitcoin bulunmasının mümkün olmayacağını ileri sürdü. SABAH'ın ulaştığı avukat İlkadlı, günümüzde birçok insanın kripto para alışverişinin yapıldığı bu tarz şirketler veya uygulamalar tarafından mağdur edildiğini beyan ederek, "Şirket, bu transferlerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için her türlü önlemi almakla mükelleftir. Müştekinin başına gelen hadisede yaşamış olduğu zararla ilgili şüpheli şirketin en iyi ihtimalle ağır kusuru, belki de kastı dahi bulunmaktadır" dedi. BtcTürk yetkilileri ise konuyla ilgili görüş bildirmedi.

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Kripto para sitesinde virüslü link şoku
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