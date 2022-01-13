“Kripto para üreticilerine belli sermaye ve teminat şartları getirilecek”

Dövizdeki hızlı dalgalanma ve borsadaki aracı kuruma komisyon verme algısı, kripto paralara eğilimi artırmış; daha sonra kara para aklama durumlarında da soğuk cüzdanın kullanıldığı birkaç büyük suç operasyonu gündeme gelmişti.



"YEREL VE YÜKSEK MAHKEMELERİN KARARLARI ARTIK KRİPTO PARA MEVZUATI KABULÜNÜ ZARURİ KILDI"



Türkiye'de şu ana dek net olarak bir yasal düzenleme yapılmamış, 16 Nisan 2021'de ise "kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılması yasaktır" diye bir genelge yayımlanmıştı. Av. Devrim Nur Kayabalı "Şu ana kadar mevzuata yansımış tek düzenleme bu idi. Ancak adli yargıda ortaya çıkan yeni gelişmeler, yerel ve yüksek mahkemelerin kararları artık kripto para mevzuatı kabulünü zaruri kıldı, meclisin de bu konuda 28 Aralık 2021'de çalışmalara başladığı duyuruldu. Yapılan düzenlemede 'Borçlunun sahip olduğu ve parayla ölçülebilen değeri olan her türlü şey haczedilebilir. Kanunen haczedilmesi yasaklanmadığı sürece parayla ölçülen değeri olan mal varlığı unsurları haczedilebilir. Kripto paraların parayla ölçülebilen değerleri olup ve kanunen haczi yasaklanmış değildir' algısından hareketle, kripto paraların da bir para borcu kapsamında haczedilebilir olduğu kararı İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'nden çıkarak , yüksek mahkemede de onandı" dedi.



"ŞİKAYETLER SONUCU MASAK DEVREYE GİRİNCE KRİPTO PARALARIN HAYALET OLMADIĞI KANITLANDI"



Sözlerine devam eden Kayabalı "Aralık 2021'de ise, bir kripto para şirketi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı şikayeti verilmesi, MASAK tarafından bir madenci şirkete 8 milyon tutarında idari para cezası kesilmesi kripto paraların artık hayalet olmadıkları algısı güçlendi. Yani şu durumda , kripto para piyasasında yaşadığınız suça konu bir olay ile ilgili savcılık şikayetinde bulunabilir ; borçlunun kripto paralarını haczedebilir, o dönemdeki değeri üzerinden de TL'ye çevirerek alacağınızı karşılayabilirsiniz" diyerek hukuki alt yapının kısmen oluştuğunu vurguladı.



"BELLİ SERMAYE VE TEMİNAT ŞARTLARI GETİRİLECEK"



Son olarak Meclis'ten çıkacak tasarıyı herkesin merakla beklediğini anlatan Av. Devrim Nur Kayabalı "Tasarının belli bir meblağ üzerindeki kripto paralardan vergi alınması ve denetiminin belli prosedürlere bağlanması üzerinde yoğunlaşacağı şüphesiz. Zira, ülke ekonomileri ve suç gelirlerinin aklanması noktasındaki en temel iki sorun ; vergilendirme ve denetim. Yapılacak regülasyonun iki sac ayağı burası. Madenciler yani üreticiler için ise belli sermaye ve teminat şartları getirileceği öngörülüyor" diyerek sözlerini noktaladı.