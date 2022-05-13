Kripto paralardaki büyük çöküş canından etti

İstanbul'da Esenyurt Örnek Mahallesi'nde emlak işiyle uğraşan Eyüp Çobanoğlu (23), yaklaşık bir yıl önce kendine ait daireyi satarak kripto para borsasına girdi. Yaklaşık 600 bin TL ile borsaya giren Çobanoğlu için ilk dönemler oldukça kazançlı geçti. Ancak geçtiğimiz günlerde büyük çöküş yaşayan kripto para piyasasında ciddi kayıplar yaşandı. Yaptığı yatırım eriyen Çobanoğlu, ailesiyle de ters düştü. Büyük bunalıma giren Çobanoğlu, önceki gün akşam saatlerinde, oturduğu sitedeki dairede, sosyal medya durumuna "En büyük mezar, insanın kalbine gömdükleridir" yazılı notu bıraktıktan sonra başına dayadığı tabancayı ateşledi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Eyüp Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olayın yaşandığı sitenin 2'nci katındaki dairede incelemelerde bulundu. Eyüp Çobanoğlu'nun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haberi alan gencin yakınları da gözyaşına boğuldu.