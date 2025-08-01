Krom madeninde göçük 1 işçi ölü 3 işçi sağ kurtuldu

Elazığ'daki bir krom madeninde sabah saatlerinde meydana gelen göçükte, 3 işçi kendi çabalarıyla kurtulurken, bir işçi mahsur kaldı. Göçük altındaki işçiyi kurtarmak için 80 kişilik ekip çalışma başlattı. Elazığ'ın Palu ilçesi Kayaönü Köyü'nde faaliyet gösteren bir madencilik işletmesinde dün sabah saat 09.54'te göçük meydana geldi. Üç işçinin kendi çabalarıyla kurtulmayı başardığı göçükte, Hasan Coşkun (45) mahsur kaldı. Hızla olay yerine sevk edilen Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı.

Olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Numan Hatipoğlu, "Olay yerine hemen AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Ayrıca tahlisiye ekipleri olay yerine geldi. 23 kişilik tahlisiye ekipleri maden göçüklerinde hem tahkimat yaparak hem de güvenli bir şekilde ilerleyerek göçük altındaki işçimizi kurtarmak için çalışıyor. AFAD'a, UMKE'ye ve diğer ekiplerimize bağlı 80 kişi de olaya müdahale ediyor" dedi. Ancak ekiplerin 7 saatlik çabaları sonucu Hasan Coşkun'un cansız bedenine ulaşıldı. Aynı krom ocağında yaklaşık 1.5 yıl önce de göçük meydana geldiği ve 3 işçinin ekipler tarafından kurtarıldığı öğrenildi.