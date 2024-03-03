Kronik ağrı tedavisinde umut veren buluş: Dokunma proteini

Almanya'nın Max Delbrück Moleküler Tıp Merkezi'nden araştırmacılar, dokunma duyusunda önemli rol oynayan bir iyon kanalı tespit etti. Araştırmayı yürüten Gary Lewin 20 yıllık çalışma sonunda, dokunma sırasında mekanik uyarıları elektrik sinyallerine dönüştüren yeni bir protein buldu. Elkin1 adı verilen protein, derideki reseptörlerin dokunma sinyallerini sinirler aracılığıyla merkezi sinir sistemine ve beyne iletilmesinde rol oynuyor. Keşfin, kronik ağrı tedavisinde çığır açıcı olabileceği belirtildi.