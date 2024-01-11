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Giriş Tarihi: 12.1.2024

Kronik hastalara grip uyarısı: Kalabalıkta maske takın

Havaların soğumasıyla kapalı ortamlarda fazla vakit geçirilmesi gribin yayılmasını kolaylaştırıyor. Uzmanlar: Grip her yıl dünyada 500 bin kişiyi öldürüyor. Kronik hastalığı bulunanlar çok dikkatli olmalı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kronik hastalara grip uyarısı: Kalabalıkta maske takın
Son haftalarda grip vakaları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı katlanarak arttı. Çoğu kişinin 'Griptir, geçer gider' diye önemsemeyerek toplum içindeki normal hayatına devam ettiği bu sağlık sorunu bulaş riski endeniyle kronik hastalar için hayati risk arz ediyor. SABAH'a konuşan iç hastalıkları uzmanı Do. Dr. Ahmet Aktaş " Grip her yıl dünyada 500 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Hastalık, özellikle 50 yaş üstündekiler, 5 yaş altındakiler, gebeler, akciğer, böbrek yetmezliği olanlar, kanser ve diyabet nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflayanlar ile obezlik bireylerde ciddi sonuçlara nede olabiliyor" dedi. Dış ortamda 2-3 saat canlı kalabilen virüsün kolayca bulaşabildiğine dikkat çeken Aktaş "Kalp, astım KOAH gibi kronik hastalığı olanlar yüksek risk altında. Bu dönemde kalabalıklara maskesiz girmemeliler. Erken başlanan antiviral tedavi önemli. İstirahat şart. Zatürree, orta kulak iltihabı ve sinüzit gelişmesi durumunda antibiyotik tedavisine başlanabilir" diye konuştu.



Virüse 'dur' demek için bunları yapın
• Yakın temastan kaçın.
• Kişisel hijyene dikkat et.
• Öksürürken, hapşırırken ağzını kapat.
• Kalabalıkta maske kullan.
• Bulunduğun kapalı ortamı havalandır.
• C vitamini içeren besin tüket.
• Bol su iç.

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Kronik hastalara grip uyarısı: Kalabalıkta maske takın
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