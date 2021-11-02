KTÜ’den 26 akademisyen en başarılı bilim insanları listesine girdi

Stanford Üniversitesi bilim insanları tarafından, farklı alt disiplinlerde dünyadaki 7 milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren 100 bini aşkın kişiden oluşan liste yayımlandı.

Hazırlanan listede bilim insanlarının indeksi, yayın ve atıf sayısı gibi önemli ölçütler göz önüne alınarak 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sıralama yapıldı. Türkiye'den, 2020 yılı verilerine göre 1149 bilim insanının yer aldığı listede, KTÜ'den de mühendislik fakültesinden 19, fen fakültesinden 5, orman ve tıp fakültelerinden ise 2 öğretim üyesi olmak üzere 26 akademisyen bulunuyor.

Bölüm bazında ise maden mühendisliğinden 8, kimya fakültesinden 4, inşaat, makine ve metalürji-malzeme mühendisliklerinden 3'er, jeoloji, elektrik-elektronik ve orman mühendislikleri ile tıp ve matematikten de birer öğretim üyesi listeye girdi.

Açıklanan listeye giren isimler şöyle: "Prof. Dr. Ahmet Sarı, Prof. Dr. Gökhan Aydın, Prof. Dr. Hacı Deveci, Prof. Dr. Bayram Erçıkdı, Prof. Dr. Ayhan Kesimal, Prof. Dr. İbrahim Alp, Prof. Dr. Kamil Kaygusuz, Prof. Dr. İzzet Karakurt, Doç. Dr. Ferdi Cihangir, Doç. Dr. Ersin Yener Yazıcı, Prof. Dr. Orhan Aydın, Prof. Dr. İsmail Aydın, Prof. Dr. Zekeriya Bıyıklıoğlu, Prof. Dr. Tayfun Dede, Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Prof. Dr. Volkan Kahya, Prof. Dr. Aykut Akgün, Doç. Dr. Ümit Demirbaş, Doç. Dr. Gül Deniz Çaylı, Prof. Dr. İsmail Hakkı Altaş, Prof. Dr. Aykut Çanakçı, Prof. Dr. Selçuk Bilgen, Prof. Dr. Murat Topbaş, Prof. Dr. Gençağa Pürçek, Doç. Dr. Temel Varol, Prof. Dr. Tevfik Küçükömeroğlu."