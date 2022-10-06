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Giriş Tarihi: 6.10.2022 09:58 Son Güncelleme: 6.10.2022 11:22

KTÜ’lü genç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Semanur Akbaş dün İstanbul’da evinde ölü bulundu. Genç kız memleketi Aksaray’da toprağa verildi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
KTÜ’lü genç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Semanur Akbaş, dün sabah saatlerinde İstanbul'daki evinde annesi tarafından yatağında ölü bulundu. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenilen genç kızın Trabzon'a gelmek için valizini hazırladığı belirtildi. Adli tıp kurumuna kaldırılan genç kızın bedeni yapılan otopsi sonrası memleketi Aksaray'da toprağa verildi. KTÜ'lü gencin ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencimiz Semanur Akbaş'ın ani ölümü sebebiyle derin üzüntü içindeyim. Ailesi ve sevenlerine yüce Allah'tan sabr-ı cemil niyaz ederim" ifadelerine yer verdi.

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KTÜ’lü genç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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